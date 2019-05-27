المقاولون يواجه سيراميكا وديا غدا

يلتقي فريق المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا في العاشرة مساء غد الثلاثاء بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. بملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. يأتي اللقاء ضمن استعداد المقاولون للقاء الأهلي في الدوري، بينما سيراميكا يستعد حاليا للفترة الانتقالية استعدادا للموسم الجديد

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