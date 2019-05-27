انقسام داخل الأهلي حول استكمال الدوري بدون الدوليين

تسود حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي حول استكمال بطولة الدوري بدون الدوليين. وتدور بعض الأصوات حول ضرورة الالتزام بقرار المجلس بعدم خوض المباريات القادمة حال تأجيلها إلى ما بعد أمم أفريقيا. وتطالب أصوات أخرى بإصدار بيان يرحب بالتأجيل والتصور الذي وضعه عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

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