اتحاد الكرة يؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود في الجولة الـ34 للدوري.

وأعلنت اللجنة إقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقي الحدود مع

الزمالك يوم 3 من الشهر المقبل.

وكان حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقي مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته في الجدول.