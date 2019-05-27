اتحاد الكرة يؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تأجيل لقاء بيراميدز وحرس الحدود في الجولة الـ34 للدوري.
وأعلنت اللجنة إقامة المباراة يوم 6 يونيو المقبل بدلًا من يوم 30 مايو، على أن يلتقي الحدود مع
وكان حرس الحدود طلب مواجهة الزمالك أولًا قبل أن يلتقي مع بيراميدز وفقًا لترتيب مبارياته في الجدول.
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