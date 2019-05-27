تعادل النجوم وانبي سلبيا في الشوط الاول

تعادل فريق النجوم مع انبي بدون اهداف في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الاخيرة للدوري الممتاز. بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الاخيرة للدوري الممتاز. يأتي انبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة بينما النجود في المركز الأخير برصيد 25 نقطة وهبط رسميا لدوري القسم الثاني.

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