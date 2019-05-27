شوط اول سلبي بين الجونة والإسماعيلي

تعادل فريق الجونة مع الإسماعيلي بدون اهداف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، بستاد الجونة ضمن الجولة 34 والاخيرة للدوري. ضمن الجولة 34 والاخيرة للدوري. تبادل الفريقان الهجمات خاصة الاسماعيلي الذى جاءت فرصة أكثر خطورة وتصدى الحارس الغرباوي لأكثر من محاولة للدراويش. يذكر ان الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة والاسماعيلي السابع برصيدج 42 نقطة.

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