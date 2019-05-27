انتهى الشوط الاول من مباراة المصري البورسعيدي امام نظيره الداخلية، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الجيشبالسويس، ضمن الاسبوع الـ 34 من الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة خلال الشوط الاول هدوء نسبي، خلال
وجاء اللقاء هاديء بعد أن تأكد هبوط الداخلية رسميًا، فيما يحتل المصري المركز الرابع بـ 49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري والداخلية يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.