المصري والداخلية يتعادلان سلبيًا في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من مباراة المصري البورسعيدي امام نظيره الداخلية، بالتعادل السلبي في المواجهة التي تجمع الفريقين علي ملعب ستاد الجيش بالسويس، ضمن الاسبوع الـ 34 من الدوري الممتاز. بالسويس، ضمن الاسبوع الـ 34 من الدوري الممتاز. وشهدت المباراة خلال الشوط الاول هدوء نسبي، خلال مجريات اللعب، مع إنحصار الكرة تماما في وسط الملعب وإنعدام الخطورة على المرميين. وجاء اللقاء هاديء بعد أن تأكد هبوط الداخلية رسميًا، فيما يحتل المصري المركز الرابع بـ 49 نقطة.

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