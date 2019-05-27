طلائع الجيش يتقدم على المقاصة في الشوط الاول

أنهى طلائع الجيش الشوط الأول من مباراته أمام مصر المقاصة، متقدما بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعبستاد جهاز الرياضة العسكرى، في إطار مباريات الجولة الـ 34 والأخيرة من الدوري الممتاز.
جاء هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق المهاجم، مصطفى محمد في الدقيقة 21.
ويعد اللقاء تحصيل حاصل للفريقين حيث يحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة والطلائع الثامن برصيد 40 نقطة.
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