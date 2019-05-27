شاهد.. نيوزيلندا تتأهل إلى دور الـ 16 لكأس العالم للشباب بالفوز على النرويج

نجح منتخب نيوزيلندا في تحقيق الفوز علي حساب منتخب النرويج، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي اقيم بينهما علي ملعب ستاديون فيدزيفا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات فيبطولة كأس العالم للشباب ببولندا.
سجل أهداف اللقاء جياني ستينسنيس في الدقيقة 71، فيما جاء الهدف الثاني بنيران صديقة، بعد أن سجل اللاعب
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب نيوزلندا إلى النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعة الثالثة، ليضمن التأهل لدور الـ 16 من البطولة، بينما يظل النرويج في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.
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