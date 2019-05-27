اتحاد الكرة يحدد موعد قمة الأهلي والزمالك

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على موعد لقاء القمة بين الأهليوالزمالك، في ختام الدوري الممتاز للموسم الحالي.
ووضعت اللجنة يوم 28 يوليو المقبل موعدًا لقمة الأهلي والزمالك، في التصور الذي تم إرساله إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده والموافقة عليه.
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