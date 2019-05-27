أستقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على إقامة 3 مباريات للزمالك قبل بطولة أمم أفريقيا. قبل بطولة أمم أفريقيا. ووضعت لجنة المسابقات تصورًا، يتضمن أن يلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود والجونة، أيام 30 مايو و3 يونيو و6 يونيو أيضًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: الزمالك يخوض 3 مؤجلات قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.