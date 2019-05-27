رياضة | المواهب المغربية تواصل غزو الملاعب السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المواهب المغربية تواصل غزو الملاعب السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأندية السعودية تعاقدها مع اللاعبين المغاربة، بعدما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الصاعد حديثًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الظفر بخدمات موهبة مغربية جديدة.

ووقع الدولي المغربي زكريا حدراف على عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لنادي ضمك، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الرجاء المغربي.

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وتناولت وسائل الإعلام منذ فترة، أنباء عن أهتمام أندية الزمالك والنجم الساحلي التونسي باللاعب.

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي بدأ يمتلاً بالنجوم المغاربة، والذي يتربع على رأسهم هداف الدوري عبد الرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر.