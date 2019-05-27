رياضة | العين ينسحب من صراع المنافسة على مدرب التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين ينسحب من صراع المنافسة على مدرب التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، على انسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي من صراع المنافسة على البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي التعاون.

وذكرت التقارير، أن مجلس إدارة العين اتفق على غلق صفحة التعاقد مع بيدرو مدرب التعاون السعودي، بعد تلقي الأخير لبعض العروض السعودية.

وكشفت بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، عن توصل العين وبيدرو لاتفاق على قيادة الفريق لمدة موسمين مقابل 3 ملايين يورو في الموسم.

والجدير بالذكر أن التعاون رحل عن تدريب الفريق في نهاية الموسم الحالي بشكل رسمي، بعد تحقيقه لانجاز غير مسبوق مع الفريق بالتتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين، وإحتلاله للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.