رياضة | تدريبات الأهلي - الشيخ يخوض المران في الجيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات الأهلي - الشيخ يخوض المران في الجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، مساء اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش.

ويخضع الشيخ إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وكان الجهاز الفني قد أكّد جاهزية الشيخ للمشاركة في مران الفريق في غضون أسبوع بعد تعافيه بشكل نهائي من آثار الكدمة التي تعرض لها.