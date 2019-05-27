رياضة | أزارو ينتظم في مران الأهلي الجماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو ينتظم في مران الأهلي الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك أزارو في مران الفريق بعد تعافيه من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام.

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وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.انتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وشارك أزارو في مران الفريق بعد تعافيه من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.