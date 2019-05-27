رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. الكشف عن مدرب البرسا الجديد وعرض نجم الفريق للبيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين.. الكشف عن مدرب البرسا الجديد وعرض نجم الفريق للبيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهى الموسم الرياضي الكروي 2018/2019 لنادي برشلونة بعدد من المفاجآت حيثُ خرج البارسا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فضيحة الريمونتادا 4-0 من ليفربول فيما خسر لقب كأس الملك من فالنسيا 2-1.

وبدأ موسم الميركاتو الصيفي وبدأت معه شائعات انضمام أو رحيل لاعبين عن صفوف النادي الكتالوني، وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أخبار برشلونة اليوم الإثنين الموافق 27/5/2019:

1- برشلونة يقرر بيع نجم الفريق

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن مالكوم يريد الحصول على المزيد من الدقائق لإثبات نفسه، والنادي الكتالوني يرغب في حصد الأموال لجلب صفقات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن بيع مالكوم سيكون الخيار الأمثل لنادي برشلونة، ليستعيد على الأقل مبلغ الـ41 مليون يورو، الذي دفعه مقابل اللاعب من بوردو الفرنسي في الصيف الماضي.

2- تقارير.. عاجل - برشلونة يعلن عن مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني استقر على تعيين الإيطالي ماسيلميانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس مدربًا للفريق الكتالوني خلفًا لأرنستو فالفيردي.

وأكدت صحيفة "دياريو سبورت" الإسبانية، إلى أن أليجري سيكون هو المدرب القادم للبلوجرانا خلفًا لفالفيردي الذي استقرت إدارة البرسا على رحيله بعد خسارته لكأس ملك إسبانيا السبت الماضي أمام فالنسيا.

3- دي ليخت يصدم برشلونة بتصريح ناري

أوضح الهولندي ماتياس دي ليخت قائد ومدافع نادي أياكس أمستردام، أنه لم يتخذ قراره الأخير بشأن مستقبله في ظل العروض الأخيرة المقدمة إليه.

وقال دي ليخت، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "أين أرى نفسي؟ الدوري الانجليزي منافسة جميلة وقوية والإسباني كذلك، لكن هناك منافسات أخرى جيدة".

وأكمل حديثه: "لم أتخذ أي قرار حتى الآن، سوف أخوض هاتين المباراتين مع المنتخب الآن، ثم سنرى ما الذي سيحدث بعد ذلك".

4- برشلونة يحتفل بعيد ميلاد بطل الكأس

يحتفل جيسون موريلو لاعب فالنسيا المعار إلى برشلونة لنهاية الموسم بعيد ميلاده السابع والعشرين اليوم الاثنين.

اللاعب الكولومبي، الذي فاز يوم السبت بكأس ملك اسبانيا مع فالنسيا تلقى التهنئة من برشلونة على الرغم من خسارة الاخير للقب على يد الخفافيش.

ولعب موريلو نهائي الكأس مع فالنسيا أمام برشلونة، موريلو ، الذي انتهى من انتقاله لبرشلونة ، سيركز الآن مع المنتخب الكولومبي على الاستعداد لكأس كوبا أمريكا التي ستلعب في البرازيل في الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

5- رسالة مفاجئة من نجم برشلونة عن مستقبل دي ليخت

تحدث لاعب خط الوسط الهولندي فرينك دي يونج عن انتقاله إلى فريق برشلونة الاسباني ومستقبل صديقه دي ليخت نجم فريق أياكس.

وارتبط دي ليخت في الفترة الاخيرة بمزاملة رفيقه في أياكس دي يونج والانتقال إلى برشلونة.

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وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو تحدث دي يونج عن مستقبل دي ليخت في إشارة عندما سئل عما إذا كان سينتهي مصير دي ليخت باللعب في برشلونة.

6- يوفنتوس يحسم مستقبل ديبالا

حسم فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابيو في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي: ديبالا واحد من لاعبي يوفنتوس ونحن نثق به والدليل الاستثمار الكبير بضمه منذ 4 سنوات.

وتابع: ديبالا لاعب يوفنتوس وتم تمديد عقده مع الفريق وهو لاعب مهم للغاية بصفوف السيدة العجوز.

7- ثورة تصحيح في برشلونة بعد صدمة توديع الكأس

يخطط نادي برشلونة لإحداث ثورة تغيير بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فريق فالنسيا في المباراة النهائية وتحقيق لقب الليجا فقط.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "فالفيردي يثير الشكوك في برشلونة"، مشيرة إلى أن نقاشًا سيدور داخل النادي حول ما إذا كان المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، هو الشخص المثالي لقيادة الثورة التي يحتاجها الفريق من عدمه، في الموسم المقبل.

8- موهبة برشلونة يفاجئ ميسي وسواريز بتصريح مثير

أكد رونالد أراوجو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي البالغ من العمر 20 عامًا أنه استمتع كثيرًا في موسمه الأول في فريق برشلونة ب.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة مودو ديبورتيفو : لعبت معظم المباريات ، لقد تعلمت الكثير ، لقد استمتعت كثيرًا. إنني دائمًا ما أنظر إلى بيكيه".

أضاف اللاعب : هناك عامل آخر مميز في برشلونة ، وهو وجود ليو ميسي ومواطنه لويس سواريز. أنا سعيد جدًا لأن أكون قريبًا من ميسي وسواريز ، منذ عامين رأيتهما على التلفزيون والآن أنا معهما هناك ويمكنني أن أتدرب معهم.

9- فالفيردي يثير الشكوك حول مستقبله مع برشلونة والرحيل الأقرب

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يثير الشكوك حول مستقبله مع الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.

ولم ينجح فالفيردي هذا الموسم في قيادة برشلونة للتتويج بالبطولات سوى الفوز بالليجا بينما ودع دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول وخسر كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن استمرار فالفيردي مع برشلونة ليس واضحا وهناك نقاش داخل النادي حول ما إذا كان مدرب برشلونة هو أفضل شخص يخوض الثورة التي يحتاجها الفريق.

10- رسائل نارية من ثنائي برشلونة للجماهير بعد خسارة الكأس

حرص ثناءي فريق برشلونة كارليس ألينا وأرتورو فيدال على توجيه رسائل مهمة لجماهير البلوجرانا بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا.

وفاز فالنسيا على برشلونة 2-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا ، ليحرم البلوجرانا من الثنائية المحلية ، ويخرج الفريق الكاتالوني بلقب واحد فقط وهو الدوري الإسباني.

ونشر كارليس ألينا صورة على حسابه الشخصي على تويتر من النهائي وهو حزين ، وكتب عليها: نحن متألمون جداً بسبب الطريقة التي انتهى بها الموسم، أريد فقط أن أشكر جميع الجماهير على دعمها لنا طوال الموسم، سنعود لأننا برشلونة ، ليس لدي أي شك بهذا! دائمًا معًا.