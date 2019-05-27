رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. صدمة كبري بسبب الميركاتو وصفقة صخرة بايرن ميونيخ تقترب من الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين.. صدمة كبري بسبب الميركاتو وصفقة صخرة بايرن ميونيخ تقترب من الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 27 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها طلب سيرجيو راموس قائد الملكي الرحيل عن الفريق. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- هازارد ينتظر الأسبوع الحاسم لمستقبله وريال مدريد يترقب

ينتظر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي الأسبوع الحاسم، في مسيرته في ظل الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن الأسبوع الجاري حاسم في مسيرة البلجيكي إيدين هازارد الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد ارسنال يوم الأربعاء المقبل وهى المباراة الأخيرة له مع تشيلسي قبل الانتقال بصورة رسمية لصفوف ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى أن هازارد سوف يوقع على عقد مع ريال مدريد في الأسبوع المقبل بصفقة تصل لـ100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد ضم هازارد من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل استعدادا للموسم الجديد.

- ريال مدريد يستغل أزمات توخيل لضم نيمار

يترقب نادي ريال مدريد مصير نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من أجل محاولة ضمه في الفترة المقبلة.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن المدرب الألماني ، الذي جدد عقده حتى عام 2022 مع باريس ، تسبب في أزمات من حين لآخر مع نيمار وهذا يمكن أن يسهل مغادرة رقم 10 وانتقاله للريال.

أضافت الصحيفة أن المستقبل المحتمل لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان بناءً على الأفعال التي تجبر النادي على البيع. وينتظر ريال مدريد الموقف خاصة بعد التجديد الأخير لتوماس توخيل حتى عام 2022.

ريال مدريد مهتم بالقيام بثورة في بيرنابيو بعد موسم سيئ بالنسبة لفلورنتينو بيريز ويرغب في التعاقد مع صفقات مميزة لعل أبرزها نيمار دا سيلفا.

- راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

حسم الدولي الاسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد مستقبله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة في ظل تقارير رحيله.

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن راموس يخطط للبقاء في ريال مدريد بالموسم المقبل ويريد تمديد عقده من 2021 حتى 2022 لسنة إضافية.

وتابعت الصحيفة أن راموس يرغب في رفع راتبه الحالي من 12 مليون يورو سنويا لـ14 مليون يورو مع تمديد عقده حتى يونيو 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد بالاستمرار مع الفريق حتى يونيو 2022 من أجل تخطي راؤول جونزاليس في عدد المباريات مع النادي الملكي بعدما وصل الأخير 741 مباراة مع الملكي يتبقى لراموس 135 من أجل معادلته.

- ريال مدريد يحدد سعر التضحية بـ"رودريجيز"

حدد نادي ريال مدريد السعر المطلوب لبيع الكولومبي خاميس رودريجيز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن وجهة خاميس المقبلة ستكون بين باريس سان جيرمان الفرنسي أو يوفنتوس الإيطالي بعد استبعاد خيار انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

وتابع الموقع أن ريال مدريد يريد الحصول على 70 مليون يورو لبيع النجم الكولومبي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- زيدان يكسر قلب ريال مدريد حبا في سيرجيو راموس

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل مدافعه سيرجيو راموس قائد الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان يريد استمرار سيرجيو راموس ويسعى لإقناعه بالبقاء في ريال مدريد بصرف النظر عن قرارات مجلس الإدارة.

وأوضحت الصحيفة أن راموس عقد جلسة مع زيدان بعد نهاية هذا الموسم وتحدث عن المخاوف التي يشعر بها إلا أن زيزو واثق في قدرته على تغيير الموقف مع إدارة ريال مدريد.

- سيرجيو راموس.. الطماع الباحث عن "الفلوس" فقط

تحول سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني إلى شخص محب للمادة يضعط على إدارة الملكي لرفع راتبه.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن أن سيرجيو راموس سرب أخبار الرحيل رغم أنه يخطط للبقاء في ريال مدريد في الموسم المقبل ويريد تمديد عقده من 2021 حتى 2022 لسنة إضافية لكن برفع راتبه من 12 مليون يورو سنويًا لـ14 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد بالاستمرار مع الفريق حتى يونيو 2022 من أجل تخطي راؤول جونزاليس في عدد المباريات مع النادي الملكي ولكن بشرط الحصول على المادة وتعديل عقده بزيادة تبلغ مليوني يورو سنويًا.

- ريال مدريد الأبرز.. مفاجآت في تصنيف أندية دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن تصنيف الأندية في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث أن يوفنتوس يأتي في التصنيف الأول بعد فوزه بسكوديتو للموسم الثامن على التوالي ، بينما يأتي نادي نابولي في التصنيف الثاني.

سيشارك الفائز في نهائي الأبطال يوم السبت في التصنيف الأول ، إلى جانب أبطال الدوري في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا وروسيا ، إضافة إلى تشيلسي أو أرسنال ، وكلاهما سيخوض نهائي الدوري الأوروبي. جاء تصنيف الأندية كالتالي:

التصنيف الأول: برشلونة ، مانشستر سيتي ، يوفنتوس ، بايرن ميونيخ ، باريس سان جيرمان ، زينيت سان بطرسبرغ ، ليفربول أو توتنهام ، تشيلسي أو آرسنال.

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التصنيف الثاني: ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند ونابولي وشاختار دونيتسك وليفربول أوتوتنهام.

التصنيف الثالث: بنفيكا وباير ليفركوزن وريد بول سالزبورغ وفالنسيا وإنتر ميلان

التصنيف الرابع: لوكوموتيف موسكو ، راسينغ جينك ، غلطة سراي ، ار بي لايبزيغ ، اتالانتا ، ليل

- مفاجأة.. سيرجيو راموس يطلب الرحيل مجانا عن ريال مدريد

طلب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني من ناديه الموافقة على رحيله بالمجان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لبرنامج "الشيرينجيتو" فإن المدافع الدولي الإسباني لديه عرض قوي من أحد الأندية الصينية للانضمام إليه.

وتوترت علاقة المدافع الدولي الإسباني مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد حيث طلب الرحيل عن الفريق في الميركاتو الصيفي.

- أمرابط : أحلم باللعب في ريال مدريد

يستعد نور الدين أمرابط، لاعب وسط نادي النصر، للمشاركة مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمقرر إقامتها في مصر.

وتحدث أمرابط في تصريحات نقلتها قناة “Fox Sport" عن مستوى المغربي الدولي حكيم زياش لاعب نادي أياكس أمستردام مشيداً بما قدمه هذا الموسم مع فريقه مؤكداً أنه تطور كثيراً.

وتابع: "حكيم زياش يُعتبر أحد أفضل اللاعبين في أياكس، وتطوره الملحوظ كان بِدور من المدرب هيرفي رينار الذي علمنا وطور فينا كيف نلعب جيداً بطريقة الضغط على الكرة".

وأضاف: "إنه كان من أفضل اللاعبين في الفريق هذا الموسم وتقريباً يمكن تشبيهه بالفرنسي نجولو كانتي، إنه حقاً رائع".

وعند سؤاله عن النادي الذي يحلم باللعب في صفوفه، حيثُ قال: "أحلم باللعب في صفوف نادي ريال مدريد".

- تقارير.. ريال مدريد يقترب من ضم صخرة بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن نية نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج لاعب بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ريال مدريد بدأ في البحث عن مدافع لتعويض رحيل محتمل للقائد سيرجيو راموس.

وأضافت الصحيفة بأن بواتينج قد يكون بديلا محتملا لراموس والذي يرغب في الرحيل عن النادي الملكي، في ظل امتلاكه لعرض قوي من الصين.

- الملكي في مأزق بسبب الميركاتو الصيفي

يواجه نادي ريال مدريد، العديد من العوائق والصعوبات هذا الصيف بعد انتهاء أسوأ موسم له، حيثُ خرج من الموسم بدون بطولات.

ولن يواجه الريال أي مشكلة خاصة بالصرف فقد تعاقد مع رودريجو وميليتاو وسيحاول ضم هازارد ويوفيتش وميندي بحوالي 315 مليون يورو، بجانب بوجبا 170 مليون، وسيرتفع المبلغ لـ485 مليون

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه تم فرض بديل بوجبا وهو إريكسن لينخفض المبلغ إلى 415 مليون يورو، وكذلك النادي يقيم وضعية نيمار، وأقصى مبلغ صرفه الأبيض في التعاقدات كان 254 مليون يورو وقت استقطاب كريستيانو وكاكا وبنزيما وألونسو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن انفاق أكثر من 400 مليون، فيجب الامتثال للقوانين، ففي مارس العام الماضي، تم الاتفاق على تغييرين في اللوائح: نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والحد الأقصى في تكاليف النقل يتضمن فقط 100 مليون يورو.

- ريال مدريد يضع الرتوش الاخيرة على صفقة هازارد

أكدت صحيفة " ماركا " الإسبانية الصادرة صباح اليوم الاثنين أن مفاوضات ريال مدريد وتشيلسي حول إستقدام النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى صفوف الملكي قد تعطلت وشهدت الأيام الماضية وجود تعثر كبير برغم التقارير الصحفية التي أكدت حسم الصفقة سابقاً.

وقالت سكاي سبورتس الانجليزي في نفس السياق أن إدارة البلوز رفعت عرضها للموافقة على رحيل هازارد إلى 140 مليون يورو في الوقت الذي لا يريد فيه بيريز دفع سوى 100 مليون يورو فقط.

ومن المتوقع أن يتم تجديد المفاوضات بعد نهاية الدوري الاوروبي المقرر إقامه مباراته النهائية يوم الأربعاء المقبل حيث يمكن أن يصل الطرفان إلى حل وسط يقضي برحيل هازارد بمبلغ 120 مليون يورو فقط.

وكان الدولي البلجيكي قد أعلن أن تركيزه منصب على مباراة نهائي الدوري الاوروبي لكنه قد يرحل عن قلعة البلوز بنهاية الموسم الجاري.

- راموس : سأرحل عن ريال مدريد

أكد الاسباني سيرجيو راموس قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من إدارة فريقه الرحيل عن صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال برنامج الشرينجيتو الاسباني المقرب من النادي الملكي أن راموس راسل إدارة فريقه من أجل السماح له بالرحيل مجاناً عن صفوف الفريق خاصةً أنه يمتلك عرض من أحد أندية الدوري الصيني.

وأكد البرنامج أن الريال رفض طلب اللاعب وأكد أن بيريز سوف يقدم له عقد جديد به بعض البنود السرية التي ستفوق المبالغ الموجوده به 14 مليون يورو.

يذكر أن عقد راموس مع الريال ينتهي بنهاية شهر يونيو من العام 2021 وهو الذي يرغب في تمديد عقده للحصول على زياده 2 مليون يورو.