رياضة | الجامعة الملكية المغربية تشكو حكم الزمالك ونهضة بركان للكاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجامعة الملكية المغربية تشكو حكم الزمالك ونهضة بركان للكاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تحتج خلالها على الحكم الاثيوبي السيد الإثيوبي باملاك تيسيما الذي قاد المباراة التي جمعت فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح.

ويأتي الاحتجاج بسبب قرار الحكم بإعادة ركلة ترجيح تصدى لها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، بسبب تقدمه من خط المرمى.

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وأخرج حكم اللقاء بطاقة صفراء من جيبه، قبل أن يعيدها مرة أخرى دون أن يشهرها في وجه أي لاعب.

وأكد البيان أن هذا القرار يستوجب حصول اللاعب على بطاقة صفراء، وعدم حصوله على الإنذار يعد خطأ فنيا في تطبيق القانون.

وكان جنش يملك بطاقة صفراء خلال أحداث اللقاء، ما يعني أن حصوله على الإنذار الثاني كان سيعني طرده واستكمال الزمالك لركلات الترجيح بأحد اللاعبين كحارس مرمى.