رياضة | عاجل.. فيريرا يحسم موقفه من خلافة لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيريرا يحسم موقفه من خلافة لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لفريق السد القطري موقفه من مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني.

ورفض فيريرا مدرب الزمالك السابق مفاوضات القلعة الحمراء معه بشأن تدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للمدرب الحالي مارتن لاسارتي الذي اقترب من الرحيل عن الأهلي.

Advertisements

واستقر النادي الأهلي على توجيه الشكر إلى لاسارتي بغض النظر عن الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم من عدمه.

وبرر فيريرا رفضه تدريب الأهلي في الموسم المقبل لرفضه العمل مجدداً في مصر بعد تجربة الزمالك.