رياضة | تفاصيل أزمة جروس ورئيس الزمالك بين شوطي لقاء نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل أزمة جروس ورئيس الزمالك بين شوطي لقاء نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل فريق الزمالك نص ما حدث بين رئيس النادي مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بين شوطي لقاء نهضة بركان المغربي بالأمس في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

ودخل رئيس الزمالك إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين وكان جروس يستعد لإلقاء محاضرة على اللاعبين لكن رئيس الزمالك قاطعه وطلب من اللاعبين أن يستمعوا إليه.

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وقال رئيس الأبيض للاعبين "محدش يسمع كلام جروس ولا حد ينفذ أي كلمة يقولها اسمعوا كلامي فقط".

وتابع موجهًا حديثه لكهربا "لو طلب منك أن تخرج من الملعب لا تفعل ذلك وأكمل اللقاء لنهايته وأنا من أطلب منك ذلك".

وواصل رئيس الزمالك في حديثه مع اللاعبين "ألعبوا من أجل الجماهير التي زحفت، اتركوا كل الأمور الفنية التي يقولها جروس وركزوا داخل الملعب وكل لاعب يؤدي بمستواه الطبيعي وسنفوز".