رياضة | تقارير.. صدمة كبري في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. صدمة كبري في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ريال مدريد، العديد من العوائق والصعوبات هذا الصيف بعد انتهاء أسوأ موسم له، حيثُ خرج من الموسم بدون بطولات.

ولن يواجه الريال أي مشكلة خاصة بالصرف فقد تعاقد مع رودريجو وميليتاو وسيحاول ضم هازارد ويوفيتش وميندي بحوالي 315 مليون يورو، بجانب بوجبا 170 مليون، وسيرتفع المبلغ لـ485 مليون.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه تم فرض بديل بوجبا وهو إريكسن لينخفض المبلغ إلى 415 مليون يورو، وكذلك النادي يقيم وضعية نيمار، وأقصى مبلغ صرفه الأبيض في التعاقدات كان 254 مليون يورو وقت استقطاب كريستيانو وكاكا وبنزيما وألونسو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يمكن انفاق أكثر من 400 مليون، فيجب الامتثال للقوانين، ففي مارس العام الماضي، تم الاتفاق على تغييرين في اللوائح: نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب، والحد الأقصى في تكاليف النقل يتضمن فقط 100 مليون يورو.