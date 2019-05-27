رياضة | تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الجونة لمواجهة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة حمادة صدقي، التشكيل الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

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محمود الغرباوي، خالد صبحي، أحمد علي، جوناثان انجويم، محمود الجزار، أكرم توفيق، جاتوش بانوم، محمد نادي، إسلام عبد النعيم، محمد ناجي «جدو»، أحمد ياسر ريان.

وعلى مقاعد البدلاء:

هيثم محمد، إسلام جابر، سيرج أكا، أحمد حمدي، عمرو سعداوي، محمود شبراوي، أوسينو بوي.