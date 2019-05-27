انت الان تتابع تفاصيل خبر 3 أسماء من العيار الثقيل على رادار الأندية القطرية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 10:49 مساءً - اقتربت ثلاثة أسماء كروية من العيار الثقيل من الالتحاق بأندية الدوري القطري لكرة القدم، بداية من سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في إطار سعى تلك الأندية لتعزيز صفوفها، للمنافسة على بطولات الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، الاثنين، أن صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإسباني ديفيد سيلفا، ومواطنه بيدرو رودريغيز جناح تشيلسي الإنجليزي، على رادار الأندية القطرية، للانتقال إليها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت الصحيفة القطرية أن الاسم الثالث يتعلق بالمهاجم السوري المخضرم عمر السومة، الذي يُعد أحد أبرز الهدّافين العرب بالسنوات الأخيرة، في ظل تألقه الكبير مع فريقه الأهلي السعودي.

Advertisements

ورجحت أن الغرافة يعتبر أكثر أندية قطر جدية في فتح التفاوض مع هؤلاء اللاعبين من أجل التعاقد مع أحدهم، فضلاً عن أندية أخرى على غرار السد والريان والعربي والوكرة.

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الوطن" القطرية أن إدارة الريان دخلت بقوة على خط المفاوضات مع السومة للتعاقد معه، لتدعيم خط هجوم "الرهيب" في الموسم الجديد (2019-2020).

وأشارت إلى أن اللاعب حطَّ الرحال في العاصمة الدوحة خلال الساعات الماضية، والتقى مسؤولين من الريان، والذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالحصول على خدماته، ومنحوه وقتاً للتفكير والرد على العرض المقدم إليه.

وكان السومة قد التحق بمعسكر منتخب بلاده في العاصمة دمشق، قادماً من الكويت، حيث يستعد "نسور قاسيون" لمواجهتين وديتين أمام إيران في طهران وأوزبكستان في طشقند.