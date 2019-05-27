ساويرس يحقق أحلام جماهير أستون فيلا

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نجح رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في قيادة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما توج بطلا لدورة "البلاي أوف" متخطيًا نظيره ديربي كاونتي

فى العشرين من شهر يوليو عام 2018، بعدما تغير موقفه وسط الأندية الكبرى، وابتعد عن المنافسة على أي بطولة، وهبط إلى "تشامبيونشيب"، أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي أن رجل الأعمال المصري الملياردير ناصف ساويرس، استحوذ على 55% من أسهم النادي، وتحالف مع المستثمر الأمريكي إنفستمنت ويس إيدينس، من أجل ضخ استثمارات ضخمة لإعادة النادي إلى مكانته، بعدما وافقت رابطة دورى الدرجة الأولى الإنجليزية على دخول المستثمرين الجدد، وتمويل أستون فيلا من رجلى الأعمال المصرى والأمريكى.

من هو ناصف ساويرس؟ ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية رجل أعمال مصري من مواليد عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، ويعد أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، والرئيس التنفيذي

من هو ناصف ساويرس؟

ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية رجل أعمال مصري من مواليد عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، ويعد أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية، نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات. ناصف ساويرس الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبلجيكية رجل أعمال مصري من مواليد عام 1961 لأسرة تنتمي لمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، واشتهرت أسرته بنشاطاتها في المجال الاقتصادي، ويعد أحد أكبر رجال الأعمال المصريين، والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية، نجل أنسي ساويرس رئيس ومؤسس مجموعة أوراسكوم المتعددة النشاطات. ناصف ساويرس يشارك إدينس فى إدارة شركة "NSWE" وهى التى قامت بعقد اتفاقية الاستثمار مع مسئولى نادى أستون فيلا لدعم الفريق، وكان الهدف الرئيسى، هو دعم الفريق بلاعبين جدد، لمساعدة أستون فيلا على العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز. Advertisements تاريخ أستون فيلا



يعد أستون من أهم أندية إنجلترا، وكان الفريق ضمن 12 ناديًا ( أستون فيلا- ولفرهامبتون- ويست بروميتش ألبيون- ستوك سيتى- ديربى كاونتى- نوتس كاونتى- بيرنلى- بلاكبيرن روفرز- بولتون- إيفرتون- بريستون نورث- أكرينجتون) تنافست في دورى كرة القدم الافتتاحى عام 1888 حيث كان رئيس نادى أستون فيلا وليام ماكجريجور هو صاحب فكرة إنشاء الدورى الإنجليزى. يعد أستون من أهم أندية إنجلترا، وكان الفريق ضمن 12 ناديًا ( أستون فيلا- ولفرهامبتون- ويست بروميتش ألبيون- ستوك سيتى- ديربى كاونتى- نوتس كاونتى- بيرنلى- بلاكبيرن روفرز- بولتون- إيفرتون- بريستون نورث- أكرينجتون) تنافست في دورى كرة القدم الافتتاحى عام 1888 حيث كان رئيس نادى أستون فيلا وليام ماكجريجور هو صاحب فكرة إنشاء الدورى الإنجليزى. يعود تاريخ تأسيس النادي إلى مارس 1874 في برمنجهام بإنجلترا، وشهدت أولى مبارياته واقعة تاريخية لا تُنسى عندما وافق على خوض مواجهة أمام نادى أستون بروك سانت مارى للرجبى وكان من شروط اللقاء موافقة آستون فيلا على لعب الشوط الأول من المباراة بقانون مباريات الرجبى والشوط الثانى من المباراة بقانون كرة القدم وانتهت المباراة بفوز أستون فيلا 1- صفر. في أولى نسخ الدوري الإنجليزي التي أقيمت موسم 1888/ 1889 احتل فريق أستون فيلا المركز الثانى خلف بريستون نورث بطل الدورى، بينما كانت أول بطولة يتوج بها موسم 1893/ 1894، كما حصل على ثنائية دوري والكأس موسم 1896/ 1897، وشارك أستون فيلا في بطولة كأس أوروبا 1982 بعدما تُوج بطلا لبطولة الدوري الإنجليزي موسم 1980/ 1981 وفاز باللقب، واستمر النادي حتى القرن العشرين أحد أبطال إنجلترا حتى اشتدت المنافسة بين الأندية إلا أنه حافظ على كيانه كأحد أهم الأندية الإنجليزية. ويعد آخر ظهور لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز كان في موسم 2015/ 2016 -الذي شهد تتويج ليستر سيتي ببطولة بريميرليج- حيث قدم الفريق أسوأ ظهور في البطولة، فلم ينجح في الفوز سوى بثلاث مباريات فقط، وتعادل في 8، بينما تلقى الخسارة خلال 27 مواجهة. الحسم الحسم بعد غياب 3 مواسم، نجح فريق أستون فيلا، في حسم بطاقة التأهل الأخيرة إلى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره ديربي كاونتي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب ويمبلي، في نهائي بلاي أوفس، تقدم أنور الغازي، قبل أن يضاعف جون ماكجين تقدم فريقه بهدف ثان، وأدرك جاك ماريوت هدف تقليص الفارق لكاونتي، ليلحق أستون بنورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد، بعد تأهلهما بشكل مباشر كأول وثاني الجدول، بينما خاض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للمنافسة على البطاقة الثالثة. ويعد نادي أستون فيلا الذي يترأسه ناصف ساويرس، ويتواجد ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطني أحمد المحمدي، الذي صنع هدف التقدم في فوز فريقه، أول فريق يصل إلى المباراة النهائية موسمين متتاليين منذ أن حقق وست هام نفس الأمر عامي 2004 و2005، وآخر مرة فشل فيها فريق مرتين متتاليين كان ليستر سيتي عامي 1992 و1993.

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