انت الان تتابع أول تعليق من الأهلي على مقترح الجبلاية بشأن الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

سيد عبدالحفيظ

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف النادي من خوض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، بدون اللاعبين الدوليين بناء على الاقتراح الذي خرج من اتحاد كرة القدم لاستكمال المسابقة المحلية قبل بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز.

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وتحدث عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، قائلا: "قرار الموافقة على هذا الاقتراح ليس قراري بكل تأكيد، سأجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي وندرس الوضع مع الجهاز الفني للفريق ثم نتخذ القرار". واختتم: "معنى أننا سنوافق فنحن سنفتقد سبعة لاعبين أساسيين وبالتأكيد هم لاعبون في غاية الأهمية، مسألة الموافقة