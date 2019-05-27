انت الان تتابع رسميا.. الاتحاد المغربي يشكو حكم الزمالك ونهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م

الزمالك ونهضة بركان

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن تقديمه شكوى رسمية، إلى نظيره الإفريقي «كاف»، وذلك بسبب خطأ فني من حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان، التي أقيمت أمس الأحد. ونال جنش، بطاقة صفراء في الشوط الأول من المباراة، بسبب اشتباكه مع لاعب نهضة بركان، وكان مهددًا بالطرد في حالة تلقيه بطاقة أخرى. وقررت الجامعة المغربية لكرة القدم، اتخاذ خطوة التقدم بتلك الشكوى للاتحاد الإفريقي، تجاه خطأ الحكم باملاك تيسيما، المكلف بإدارة اللقاء، في ركلات الجزاء الترجيحية، على حد وصفها.

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وتركز شكوى الاتحاد المغربي، على عدم منح الحكم أي بطاقة لحارس مرمى القلعة الببضاء، محمود عبدالرحيم جنش، بسبب تقدمه أثناء تسديد لاعب نهضة بركان لإحدى ركلات فريقه، حيث قرر الحكم إعادة الركلة دون أي قرار آخر. يذكر أن تيسيما، أوضح في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أنه لم يقم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه جنش،