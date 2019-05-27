اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

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يسعى مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى إيجاد حلول سريعة بسبب الأزمة الأخيرة المثارة حول جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد البيانات التى أصدرها قطبا الكرة المصرية

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.

وأضاف البيان: يؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجى عضو مجلس

وأضاف البيان: يؤكد اتحاد الكرة أن الظرف الذي تعيشه مسابقة الدوري الممتاز حاليا ليس وليد لحظة، وإنما أمر معلوم للجميع قبل انطلاق المسابقة، وهو ما عبر عنه السيد رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والمهندس خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. وتابع: ورفض الجميع خلال الاجتماع إقامة مسابقة الدوري من مجموعتين، في ضوء الصعوبات التي تعترض المسابقة من إقامة دورتين من البطولات الإفريقية في موسم واحد إضافة إلى البطولة العربية، إلا أن الأندية فضلت امتداد المسابقة إلى شهر أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو ما دعا الاتحاد إلى السماح بزيادة قوائم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح باب الاستبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال الموسم الطويل. وعلى ذلك فقد استعرض مجلس إدارة الاتحاد المصري في اجتماعه اليوم التصور الجديد الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى ما يحفظ مصالح كل الأندية والمسابقة والمنتخب الوطني بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيق لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق البطولة الإفريقية بعد موافقة الأندية المعنية. Advertisements وجاء ذلك البيان بعد القرارات التى أصدرها النادى الأهلى من خلال اجتماعه الطارئ السبت الماضى بخصوص جدول الدورى الممتاز وكانت القرارات كالآتى:

1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد؛ تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبوه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم. 2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ 34 للدوري قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء. 4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. 5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتى الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والإعداد للموسم الجديد. كما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا رسميا اليوم الإثنين، أكد خلاله احترامه الكامل لجدول مسابقة بطولة الدوري، المرسل للنادي، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة المحلية. وجاء نص البيان كالتالي: إن التأجيل لأى مباراة للنادي الأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فإن الزمالك يطلب المعاملة بالمثل والمساواة، في ضوء تطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة وأنه في حالة تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فإن الزمالك سيطلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، في إطار المساواة وتطبيق العدالة. واختتم رئيس الزمالك بيانه، بأنه يجب على جميع أندية الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى الأبواب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر.

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