اخبار الرياضه

ملياردير عربي يعلن موافقته على شروط شراء نيوكاسل يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع ملياردير عربي يعلن موافقته على شروط شراء نيوكاسل يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ملياردير عربي يعلن موافقته على شروط شراء نيوكاسل يونايتد

ذكرت صحيفة نيوكاسل كرونيكال اليوم الاثنين أن الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان قال إنه توصل لاتفاق مع مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد لشراء النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت الصحيفة أنها تلقت اتصالا من ممثلي الشيخ خالد بن زايد الذي أرسل لهم بيانا بشأن التقارير التي تشير لاحتمال إبرام الصفقة.

وجاء في البيان "يمكننا أن نؤكد أن ممثلين عن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان يجرون مفاوضات مع مايك آشلي وفريق عمله بشأن عرض مقدم لشراء نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم.

"نتشرف أن تتاح لنا فرصة مواصلة البناء على الدعم القوي وتاريخ النادي وتقاليده".

وأضاف البيان "وافقنا على الشروط ونعمل بجد لإتمام الصفقة في أقرب فرصة".

وقالت الصحيفة إن نيوكاسل أكد لها على جدية المفاوضات.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة ربما تصل إلى 350 مليون جنيه استرليني (445.66 مليون دولار).

Advertisements

ولم يرد نيوكاسل يونايتد والشيخ خالد على الفور على طلبات من رويترز للتعقيب.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

وقال آشلي، الذي يمتلك شركة سبورتس ديركت البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة، في أكتوبر تشرين الأول الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي نيوز في ديسمبر كانون الأول بأنه حقق تقدما جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

وأضاف آشلي في ذلك الوقت أن أي مشتر محتمل للنادي يجب أن يكون بوسعه توفير ميزانية للتعاقدات مع اللاعبين.

وذكرت صحيفة ديلي ميل سابقا أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء نادي مقابل ملياري جنيه استرليني العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير عربي يعلن موافقته على شروط شراء نيوكاسل يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا