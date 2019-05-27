الامارات | الظفرة يبرم أولى صفقاته للموسم الجديد‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يبرم أولى صفقاته للموسم الجديد‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم بصورة رسمية عن تعاقدها مع المدافع مسعود سليمان في صفقة انتقال حر قادماً من صفوف فريق النصر ليكون بذلك أول صفقات "فارس الظفرة" تحضيراً للموسم الجديد. وجاء الاعلان عن الصفقة عبر الحساب الرسمي للنادي مساء اليوم الاثنين لكن من دون الاعلان عن مدة وقيمة العقد. يذكر أن مسعود سيرتدي القميص رقم 20 مع الفريق. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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