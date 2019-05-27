شكرا لقرائتكم خبر عن «تذكرتي» ترد على شائعة نفاد تذاكر كأس الأمم الأفريقية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعربت شركة tazkarti «تذكرتي» عن شكرها وتقديرها للجماهير المصرية الوفية التي تتقدم بأعداد كبيرة من أجل حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر الشهر المقبل، ما أدى إلى نفاد تذاكر بعض الدرجات لعدد من المباريات بالبطولة، وإثارة اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود تذاكر كافية، الأمر الذي دفع شركة tazkarti «تذكرتي» إلى توضيح عدد من الأمور لخدمة الجماهير المصرية، الراغبة في حضور المباريات.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها تلتزم بالنظام المعلن في حجز التذاكر بالبطولة من خلال موقعها الإلكتروني للحصول على بطاقة المشجع الـ FAN ID وكذلك التذاكر الخاصة بالمباريات، راجية من جميع المشجعين المصريين الالتزام بهذا النظام المصمم خصيصا لتسهيل إجراءات الحصول على التذاكر وحضور المباريات.

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كما أكدت شركة tazkarti «تذكرتي» أنها ملتزمة التزاما صارما بالسعة المحددة لحضور الجماهير في كل استاد من الاستادات المخصصة للبطولة، وأنها لا يمكنها طباعة تذاكر أكثر من هذه السعة ولو بمقعد واحد، في أي مباراة.

وذكرت أن نظام حجز التذاكر المعتمد من شركة tazkarti «تذكرتي»، يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهى «أسبقية الحجز».

وأعربت tazkarti «تذكرتي» عن تمنياتها لجميع المشجعين المصريين بالحصول على تذاكر المباريات التي يودون حضورها وخصوصا مباريات المنتخب الوطنى، فإنها تأسف لعدم تمكن بعض المشجعين من الحصول على تذاكر بعض المباريات حال نفادها لتأخرهم في حجزها، وتتمنى لهم التوفيق في حجز تذاكر المباريات التي مازالت متاحة للجماهير، متمنية التوفيق للمنتخب الوطنى في بطولة أفريقيا، فهى ترجو أن تتفهم الجماهير المصرية الوفية القواعد المعمول بها في حجز تذاكر البطولة باعتبارها القواعد الأنسب والأكثر عدالة وشفافية، كما أنها الكفيلة بخروج مباريات البطولة على أعلى مستوى من التنظيم الذي يليق بمصر.