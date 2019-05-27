شكرا لقرائتكم خبر عن تقليص عدد التذاكر المخصصة لجمهور الترجي أمام الوداد في نهائي أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت اللجنة الوطنية التونسية لتنظيم مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، تقليص عدد التذاكر المخصصة لجمهور الترجي بحوالي 15 ألف تذكرة.

Advertisements

يذكر أن المباراة ستقام يوم الجمعة المقبل، بملعب «رادس» في تونس العاصمة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وسيتم تحديد عدد تذاكر المباراة خلال الساعات القادمة، بعد التنسيق بين السلطة الوطنية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وينتظر تخصيص 35 ألف تذكرة لمشجعي الترجي.

وعلى صعيد متصل، ستكون الحصة التدريبية التي يجريها فريق الترجي، الليلة، بحضور الجمهور، حيث يدخل الفريق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء في معسكر مغلق للتركيز على مباراة الإياب، وستكون التدريبات اعتبارا من غد دون جمهور.