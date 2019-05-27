شكرا لقرائتكم "عنتر" يكشف تفاصيل واقعة الجرى فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصدت عدسات "الخليج 365"، جرى محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد برج العرب، فى إياب دور نهائى الكونفدرالية التى انتهت بتتويج الأبيض بالبطولة بركلات الترجيح التى فاز بها أبناء ميت عقبة بنتيجة 5 / 3 عقب الخسارة فى الذهاب بنتيجة 1 / 0 والفوز فى الإياب بنفس النتيجة.

وكشف مصدر مقرب من عنتر تفاصيل الواقعة لـ"الخليج 365" حيث قال إن عنتر توجه إلى أحد لاعبى نهضة بركان من أجل مواساته على خسارة اللقب الأفريقى ورفض لاعب الفريق المغربى مصافحته وقام بتوجيه السباب له وللنادى الأبيض فرد عنتر قائلاً:"عيب إنت فى مصر وضيوفنا وإحنا مغلطناش فيك وهاردلك"، ليقوم لاعب الفريق المغربى بمناداة زميل آخر له بالفريق.

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تابع المصدر ذاته إن جرى لاعب الزمالك حتى لا يدخل فى تشابك مع لاعبى الفريق المغربى وتضيع فرحة الفوز بالبطولة الأفريقية خاصة إنه يرى إن الواقعة انفعالية من لاعبى المنافس نتيجة خسارة اللقب الأفريقى.