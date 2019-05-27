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شكرا لقرائتكم حصل على الكونفدرالية مرتين مع الأهلى والزمالك..تعرف على اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد حسن لاعب وسط الأهلى السابق والزمالك الحالى، إنه اللاعب الوحيد فى مصر الحاصل على بطولة الكونفدرالية مرتين حيث فاز بها من قبل عندما كان فى صفوف الفريق الأحمر وتوج بها مع الأبيض بالأمس على حساب نهضة بركان المغربى.
ونشر لاعب وسط الزمالك صورة له بكأس الكونفدرالية سواء عندما كان لاعبا مع الأهلى أو الأبيض قائلا:""الحمد لله، اللاعب الوحيد اللى حاصل على بطولتين للكونفدرالية، بشكر جمهور ونادى الزمالك اللى أعطانى هذا الشرف، إن شاء الله المزيد من البطولات.. زملكاوى جميل".
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