أنطوى يقود هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل حسم جمال عمر المدير الفني لمصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الاثنين، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الـ 34 والاخيرة لمسابقة الدوري. وضم تشكيل المقاصة كلاً من: محمد كوكو لحراسة المرمي عمر الوحش – طه عادل – محمد دبش – حسنى فتحي في خط الدفاع أحمد محسن – محمد تونى – هاني سعيد – ميدو جابر – شميلس بيكلي - في خط الوسط جون أنطوى في الهجوم . Advertisements وعلى دكة البدلاء: بلتاجي سمير – وليد عادل – أحمد ياسين – حسام عبد الواحد – باولن فوافي – مروان حمدي – خالد الشيخ. فى المقابل أعلن لوك أيميل تشكيل طلائع الجيش والذى يضم كلاً من.. محمد بسام فى حراسة المرمى فى الدفاع.. أحمد سامى - عاصم صلاح - على الفيل - إسلام جمال فى الوسط.. يوسف بيبو - فرانك استيفن - إسلام سلامونتى - كريم طارق - بوشا فى الهجوم.. مصطفى محمد

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