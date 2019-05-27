شكرا لقرائتكم التشكيل النهائي للجونة أمام مبارة الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن حمادة صدقى المدير الفنى للجونة تشكيل الفريق الذى يخوض مباراة الأسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة لمسابقة الدوري العام فى المباراة التى تجمعهم على ملعب الجونة بمدينة الغردقة . وجاء التشكيل كالتالى : فى حراسة المرمى : محمود الغرباوى فى خط الدفاع : أحمد على ، خالد صبحى ، جوثيم بانوم ، محمود الجزار فى خط الوسط : أكرم توفيق ، محمد النادى ، أسلام عبد النعيم ، جون بانوم . Advertisements فى الهجوم : أحمد ياسر ريان و محمد ناجى " جدو "

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