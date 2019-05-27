شكرا لقرائتكم بامبو يتصدر قائمة الاسماعيلي امام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاسماعيلي بقيادة محمود جابر، قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الأسبوع الأخير بالدوري . و جاء تشكيل الفريق كالتالي : في حراسة المرمى ... محمد فوزي خط الدفاع ... احمد ايمن - باهر المحمدي - محمد هاشم - اسامة ابراهيم Advertisements خط الوسط ... عبد الرحمن مجدي - محمد الضرف- عماد حمدي - مدحت فقوسة خط الهجوم ... كريم بامبو - بينسون شيلونجو

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