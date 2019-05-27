شكرا لقرائتكم الصين تهدد مفاوضات الأهلي والزمالك مع كودجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص انتقال المهاجم التوجولى كودجو لاعب نهضة بركان المغربى، لأحد قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك، بعد تلقى اللاعب إغراءات عديدة من الدوري الصيني بمقابل مادي ضخم.

ودخل كودجو فى دائرة اهتمام الأهلي والزمالك بعد تألقه الملفت مع نادي نهضة بركان وصدارته لهدافي الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الأيام الماضية دخول شركة تسويق فى مفاوضات مع المهاجم التوجولى، الذى اتفق مع مسئولو الأهلي على إتمام الصفقة ووقع على ورقة رغبة تفيد بالانتقال للقلعة الحمراء فى الموسم الجديد لكن تلقى اللاعب مؤخرا عرضا من أحد الأندية الصينية بمقابل مادي ضخم مما يهدد انتقاله للأهلي أو الزمالك.