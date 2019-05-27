مصدر باتحاد الكرة يكشف كواليس خطاب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، كواليس خطاب تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، والتي كان مقررا لها غدا الثلاثاء في الدوري.
وقال المصدر إن الخطاب تم إرساله إلى ناديىّ الأهلي والمقاولون العرب، في تمام السابعة صباح اليوم الاثنين، مضيفا:" فضلنا الانتظار لحين انتهاء مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية، وأرسلنا الخطاب فى ساعة مبكرة اليوم".
يذكر أن اتحاد الكرة سيعلن غدا المواعيد النهائية لمؤجلات الدورى وكأس مصر.
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