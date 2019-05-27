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رحيل جروس يبقى 5 لاعبين فى الزمالك...

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جدة - عمرو شويل عقب تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، صدم مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض جماهيره بإسدال الستار على مسيرة جروس فى ميت عقبة.

رحيل جروس عن أسوار القلعة البيضاء سيكون بمثابة قبلة الحياة لبقاء 5 لاعبين بعد عدم حصولهم على الفرصة الكاملة بل خرج البعض منهم نهائيا من حسابات الخواجة ليتخذوا قرارهم بالرحيل قبل فرمان مرتضى منصور الذى من المتوقع أن يغير وجهات نظر هؤلاء اللاعبين فى البقاء بالزمالك.

"سوبركورة" يسلط الضوء عل اللاعبين الخمسة :-

أحمد مدبولى
 

يأتى على رأس اللاعبين اللذين تهللت أساريرهم بقرار مرتضى منصور خاصة أنه يعد الوحيد الذى لم يشارك فى أى مباراة مع جروس حتى ولو لدقائق معدودة الأمر الذى دفعه للحديث مع مسئولى النادى الأبيض عن رغبته فى الرحيل لعدم حصوله على فرصة.

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أيمن حفنى
 

نفس الحال ينطبق على أيمن حفنى الذى وصفه رئيس الزمالك بأنه أفضل لاعب أنجبته الكرة المصرية حفنى والذى لم يؤخذ الفرصة سوي فى دقائق قليلة على الرغم من أنه بمجرد نزوله يكون قادرا على صنع الفارق فى أرضية الملعب.

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محمود عبد العزيز
 

محمود عبد العزيز يدخل قائمة السعداء برحيل جروس خاصة أنه الحواجة غير مقتنع بخدماته ويعتمد على ساسى وطارق حامد فى وسط الملعب وقلما كان يشارك فى المباريات وربما يغير وجهة نظره بالبقاء فى الزمالك وعدم التفكير فى الرحيل.

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حميد أحداد
 

عدم اقتناع جروس بحميد أحداد ظهر مبطرا من البداية عندما جمده فترة طويلة قبل أن يتخذ قرارا بالدفع به بديلا فى بعض المباريات الأمر الذى ضاق ذرعا باللاعب ومن المؤكد أن هذا السخط سيتلاشى بعد معرفة اللاعب برحيل جروس.

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محمد عنتر
 

أكثر السعداء برحيل جروس محمد عنتر بسبب عدم منحه الفرصة كاملة فى المشاركة فى المباريات وسيتخذ قرارا بالبقاء فى ميت عقبة انتظارا للمدرب الجديد ليأخد الفرصة كاملة للإعلان عغن نفسه.

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