شكرا لقرائتكم جماهير الأبيض بسويسرا تحتفل بتتويج الكونفدرالية .. و زاده: الزمالك رهيب مرعب ومخيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفلت جماهير الزمالك في سويسرا، بتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية برفقة هانى زاده عضو مجلس إدارة النادى، بعد فوز الفريق بالبطولة عقب التغلب على نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى البطولة بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح.

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ونشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن عدد كبير من جماهير نادي الزمالك فى سويسرا ومن السفارة المصرية والغرفة السياحية في سويسرا حرصوا على مشاهدة المباراة النهائية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

من جانبه قال هانى زاده:"الزمالك الرهيب والمرعب والمخيف قد عاد، مبروك لكل الزملكاوية عودة الزمالك لمكانته الطبيعية"، مضيفاً أن هدف أوباما فى بترو أتلتيكو الأنجولى بدور المجموعات والتعادل فى تلك المباراة كانت نقطة العودة للأبيض للتتويج بلقب الكونفدرالية فى النهاية بعدما كان متذيلا لمجموعته قبل أن يتصدرها ويعبر النجم الساحلى ويفوز فى النهائى على نهضة بركان.