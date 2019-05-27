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شكرا لقرائتكم عامر يعلن تأييده لاستكمال الدورى الموسم الحالى بدون اللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شدد فرج عامر رئيس نادى سموحة، على تأييده لإقتراح اتحاد الكرة اليوم بإستكمال مسابقة الدورى العام هذا الموسم بدون اللاعبين الدوليين، على أن ينتهى قبل بطولة أمم افريقيا.
وكتب فرج عامر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "سموحة يؤيد استكمال الدوري العام بدو الدوليين لانهائيا قبل بطولة الأمم الأفريقية علما بأن سموحة يضم محمد ابو جبل واحمد فتوح".
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