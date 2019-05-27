ايهاب جلال يحسم تشكيل المصرى أمام الداخلية...

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جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، تشكيل الفريق استعدادا لمباراته بعد قليل فى الدورى أمام الداخلية. ويضم التشكيل كل من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، ودي ماريا وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة ومصطفى طيارة وفريد شوقي وايزي وسعيدو وأيمن ندا وأحمد ياسر ومحمود وادى. Advertisements ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 49 هدف فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 16 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 42 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.

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