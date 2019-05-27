شكرا لقرائتكم ضم كاريو وباولو دياز إلى قائمتي بيرو وتشيلي في كوبا أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى مدربا بيرو وتشيلي كلا من أندريه كاريو، مهاجم الهلال، وباولو دياز، مدافع أهلي جدة، وذلك للمشاركة في منافسات كوبا أميركا في البرازيل، والتي من المقرر أن تنطلق في 15 يونيو المقبل.

ويعتبر كاريو "27 عاما" أحد أبرز الأسماء التي يعتمد عليها المنتخب البيروفي، والذي يتطلع للذهاب بعيدا في البطولة، حيث يتواجد منتخب بيرو في المجموعة الأولى إلى جانب البرازيل وبوليفيا وفنزويلا.

وحسم رينالدو رويدا، مدرب تشيلي، مصير المدافع باولو دياز، بعدما تعرض الأخير للإصابة في آخر مبارياته مع ناديه أهلي جدة في دوري أبطال آسيا، الأمر الذي أثار قلق مدرب تشيلي قبل إعلان قائمته النهائية، لاسيما أن رويدا يعتمد على دياز في الجانب الدفاعي.

باولو دياز

وجاء باولو دياز "24 عاما" على رأس قائمة مدافعي منتخب تشيلي، الذي بطل آخر نسختين في كوبا أميركا، ويتواجد في النسخة الحالية في المجموعة الثالثة إلى جانب أوروغواي والإكوادور واليابان.