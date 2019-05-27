شكرا لقرائتكم صحف رومانية: سوموديكا في طريقه للتعاقد مع نادٍ خليجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل إعلام رومانية عن تلقي ماريوس سوموديكا، المدرب السابق للشباب، عدة عروض من أندية في منطقة الخليج العربي، بعد إنهاء تعاقده مع النادي السعودي بالتراضي.

وقالت صحيفة "stiripesurse" الرومانية في تقرير نشرته، يوم الاثنين: لا يفكر المدرب الروماني في أخذ راحة خلال الفترة الحالية، ويريد العودة سريعا إلى كرة القدم، ويبدو أنه بدأ مفاوضات جادة مع أحد أندية منطقة الخليج وفقا لتقارير إعلامية.

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تقرير صحيفة "stiripesurse" الرومانية

وأضاف التقرير: ذكر سوموديكا في تصريحات إعلامية متداولة أن لديه بعض العروض المالية الجيدة، مقدمة من عدة أندية، ووفقا لصحيفة "لتيليكوم سبورت" سيتعاقد سوموديكا خلال الأيام المقبلة مع أحد الأندية وذلك حتى تتاح له فرصة التنسيق الكامل لفترة الاستعدادا للموسم الجديد، ومحاولة إجراء التعاقدات كما فعل مع الشباب سابقا.

وقال سوموديكا "48 عاما" في تصريحات لـ "لتيليكوم سبورت": أحتاج إلى أيام قليلة للعطلة، وبعدها سأدرس عدة عروض من منطقة الخليج وسأقرر خلال أسبوعين إلى ثلاثة، لأنه كان لدينا موسم صعب، وتواجد في قائمة أفضل مدربي الدوري السعودي.

ولم ينجح الهلال في الحصول على المركز المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، بعدما حل خامسا في جدول الترتيب، وذكرت الصحف الرومانية أن سوموديكا كان يرغب في الاستمرار موسما آخر مع الشباب، قبل أن يتغير الأمر ويلغي الطرفان العقد الموقع بينهما بالتراضي.