شكرا لقرائتكم مدرب المغرب يستدعي حمدالله للمشاركة في أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المغرب، عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر، وهداف الدوري السعودي للانضمام لتشكيلة المنتخب المغربي المبدئية المكونة من 27 لاعبا لخوض معسكر محلي ومباراتين وديتين قبل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في مصر الشهر المقبل.

وسبق أن وجه رينارد الدعوة إلى حمد الله، الذي قاد النصر للفوز بلقب الدوري السعودي، منذ عدة أشهر للانضمام لتشكيلة المغرب لكن لاعب أولمبيك أسفي السابق اعتذر عن عدم الانضمام لأسباب عائلية وذكرت تقارير أنه كان غاضبا من استبعاده لسنوات رغم التألق الواضح.

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وأنهى حمد الله الموسم وفي رصيده 34 هدفا في الدوري ليحطم الرقم القياسي المسجل في موسم واحد قبل أن ينال لقب أفضل لاعب بالمسابقة.

واحتفظ رينارد بمعظم عناصر المغرب في كأس العالم 2018 في روسيا واقتصرت التشكيلة على ثلاثة لاعبين من الدوري المحلي وهم ثنائي حراسة المرمى وعبد الكريم باعدي مدافع حسنية أغادير الذي سينضم لأول مرة.

وسيدخل المغرب معسكرا داخليا في سلا بين 2-18 يونيو وسيخوض مباراتين وديتين في مراكش أمام غامبيا وزامبيا في 12 و16 من الشهر ذاته، وسيلعب المغرب، الذي سيقلص رينارد تشكيلته النهائية إلى 23 لاعبا، في المجموعة الرابعة القوية بكأس الأمم إلى ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.