النادي الأهلي يتجاهل تهنئة الزمالك بالكونفدرالية

تجاهل مسئولو النادي الأهلي المصري القيام بإرسال برقية تهنئة إلى نادي الزمالك بعد فوزه أمس الأحد، بحصوله على كأس بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما قد شهدت الساحة الرياضية، خلال الفترة الماضية العديد من الخلافات بين القطبين الأهلي والزمالك، على خلفية الكثير من الأحداث الساخنة، وكان أخر تلك الخلافات هو تمسك الأهلي بعدم خوضه مباراتي المقاولون والزمالك في الدوري الممتاز، قبل أن يلعب نادي الزمالك المباريات المؤجلة له.

كما قد جاء الهجوم المستمر من جانب نادي الزمالك على مجلس إدارة النادي الأهلي، ليقوم باللعب دورا أساسيا في تجاهل النادي لتوجيه التهنئة للنادي الأبيض بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية يوم أمس الأحد على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.