منصة Watch iT تحصل على الحقوق البث الحصرية للدوري المصري الرقمي

كشفت منصة «Watch iT» الرقمية، على إنها حصلت على حقوق الرقمية والحصرية لعرض الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك لمدة 4 سنوات اعتبارا من اليوم، كما توفر منصة Watch iT، لكل مستخدمي المنصة مع الاستمتاع بكافة الأهداف والمباريات وملخصات المباريات الخاصة بالدوري المصري العام.

وأعلنت المنصة بأنها سوف تقدم عدد من البرامج الرياضية المتخصصة على المنصة الرقمية، وذلك لتوفير الكثير من المتعة لكل مستخدمي المنصة وان لها الحقوق الحصرية في البث.

كما أكدت إدارة منصة Watch iT، بأن حصولها على حقوق بث الدوري المصري الرقمية، يعتبر بداية لإثراء المحتوى الرياضي الرقمي على المنصة، وأيضا حماية حقوق استخدامه، وأشارت بأنه سوف يتوالى إضافة الكثير من المحتويات الرقمية في مختلف المجالات قريبا.