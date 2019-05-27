الزمالك يطلب بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي وتطبيق مبدأ المساواة

أرسل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، خطابا رسميا، صرح من خلاله عن مدي تقديره الكامل لجدول المسابقة المرسل للنادي من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

كما أكد البيان على أن الزمالك يطلب بالعدل في المعاملة والمساواة، وقد تأجل للنادي الأهلي بعض المباريات، وذلك ضمن تطبيق العدالة بين جميع أندية في المسابقة .

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موضحا بأنه في حالة حدوث تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب، فالزمالك يريد تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربي، وذلك في إطار تطبيق العدل و المساواة.

وأضاف البيان بانه يشترط على جميع فرق الدوري احترام الجدول المرسل من لجنة المسابقات لجميع الأندية، خصوصا أن الموسم الكروي الحالي غير عادي، وان مصر هي الدولة المستضيفة لبطولة الأمم الأفريقية.