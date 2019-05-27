الأهلي يرد على مقترح استكمال الدوري في غياب الدوليين: ظلم

كتب: أحمد فراج

أكد مصدر بالنادي الأهلي إن إقتراح اقامة مباريات بطولة الدوري بدون مشاركة اللاعبين الدوليين أمر غير عادل بالمرة، ويمثل إهداراً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت"، إلى إن النادي الاهلي لم يصله أية مخاطبات رسمية حتى هذه اللحظة، في حين إن إقامة المباريات بدون الدوليين يعني مشاركة الاهلي بدون 6 لاعبين دوليين.

وأضاف المصدر: "لعبنا بدون الدوليين، يعني غياب علي معلول وجيرالدو، ومحمد الشناوي وايمن اشرف ووليد سليمان ومروان محسن، ومن الممكن أن يزدادوا لسبعة لاعبين حال تأكد...