"لا لرحيل جروس".. جماهير الزمالك تتحدى رئيس النادي وتطالب ببقاء المدرب

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كتب: أحمد أبوعقيل
دشنت جماهير نادي الزمالك هاشتاج "لا لرحيل جروس" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للمطالبة ببقاء المدرب بعد إعلان رئيس النادي رحيله بعد الفوز بالكونفدرالية أمس.
وكان رئيس نادي الزمالك قد أكد أمس، أن مدرب الفريق كريستيان جروس، لن يستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة، قائلا "عقد جروس انتهى ولن يستمر مع الفريق".
وبسؤاله عن استمرار المدرب السويسري جروس حتى انتهاء الدوري الممتاز، أجاب: "عقده انتهى.. هل يريد أن يصيبني بالضغط والسكر".
وتوج نادي الزمالك المصري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره المغربي نهضة بركان بنتيجة (5-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.
فاز الزمالك في مباراة الإياب بهدف نظيف من ضربة جزاء أحرزها محمود علاء في الدقيقة 55، وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بهدف نظيف، لتحتكم المباراة إلى ركلات الترجيح بعد التعادل ذهابا وإيابا (1-1).
استطاع الزمالك أن يفوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-3) بعدما أهدر بركان الركلة الأولى كما أنه لم يسدد الخامسة.
وحقق الزمالك أول لقب قاري كبير منذ فوزه بلقبه الخامس والأخير في دوري أبطال أفريقيا عام 2002.
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