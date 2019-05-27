بداية قوية لنادال وديوكوفيتش وخروج مبكر لفوزنياكي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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ضرب الإسباني رافايل نادال حامل اللقب والصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول بقوة الإثنين في الدور الأول من بطولة رولان غاروس الفرنسية لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ففاز الأول الساعي الى لقبه الـ12 في البطولة على الألماني يانيك هانفمان 6-2 و6-1 و6-2، والثاني الطامح إلى "الغراند سلام" على البولندي هوربرت هوركاتش 6-4 و6-2 و6-2.

واحتاج نادال، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي في البطولة الفرنسية الى نحو عشر دقائق للتمكن من الفوز بالشوط الأول للمجموعة الأولى على إرساله، ما أوحى بأن الألماني الصاعد من التصفيات سيتمكن من الصمود في مواجهة "الماتادور" الإسباني.

لكن الأمور سارت لصالح نادال بسهولة في المراحل المتبقية من المباراة، وتمكن من حسمها لصالحه في أقل من ساعتين رافعا رصيده الى 87 فوزا في 89 مباراة في رولان غاروس.

ويلتقي نادال في الدور الثاني مع الألماني يانيك مادن الـ114 عالميا والفائز على البلجيكي كيمر كوبيانس 7-6 (7-صفر) و7-5 و6-3.

وقال نادال (32 عاما) المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى "من المذهل دائما اللعب هنا"، مشيرا الى أن ملعب فيليب شاترييه الرئيسي بحلته الجديدة "جميل جدا (...) هو مكان يحظى بأهمية في مسيرتي".

واستهل نادال موسمه على الملاعب الترابية بخروج من نصف نهائي 3 دورات متتالية هي مونتي كارلو للماسترز ألف نقطة بخسارته أمام الإيطالي فابيو فونييني، ودورة برشلونة على يد النمسوي دومينيك تييم، ومدريد للالف نقطة على يد اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس.

لكن الماتادور الاسباني ضرب بقوة في دورة روما قبل ايام من انطلاق رولان غاروس عندما توج باللقب على حساب ديوكوفيتش.

واوضح نادال "خضت بطولة جيدة في روما وكان ذلك مهما بالنسبة لي من ناحية الثقة. الآن سنرى".

- طموحات كبيرة جدا لديوكوفيتش -

واحتاج ديوكوفيتش (32 عاما) الى ساعة و36 دقيقة لحسم مواجهته الأولى مع هوركاتش (22 عاما) 6-4 و6-2 و6-2.

وضرب ديوكوفيتش بقوة منذ البداية وكسر ارسال منافسه في الشوط الاول محافظا على تقدمه حتى أنهى المجموعة الأولى في صالحه 6-4 في 39 دقيقة.

وتابع ديوكوفيتش تفوقه في المجموعة الثانية وكسر إرسال البولندي في الشوطين الثالث والخامس ليتقدم 4-1، لكن هوركاتش قلص الفارق 2-4 بعدما كسر إرسال الصربي للمرة الاولى في المباراة في الشوط السادس.

وتدارك ديوكوفيتش الموقف بسرعة وكسر إرسال البولندي في الشوط السابع ليتقدم 5-2 قبل ان ينهي المجموعة في صالحه 6-2 في 30 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الاولى، كسر ديوكوفيتش إرسال هوركاتش في الشوط الأول من المجموعة الثالثة، قبل أن يكسره للمرة الثانية في الشوط السابع ليتقدم 5-2 ثم أنهاها في صالحه 6-2 في 27 دقيقة.

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ويلتقي ديوكوفينش الساعي لأن يصبح ثاني لاعب فقط في التاريخ يجمع مرتين كل ألقاب البطولات الكبرى في كرة المضرب، في الدور الثاني مع السويسري هنري لاكسونن، الخاسر المحظوظ والمصنف 104 عالميا، والفائز على الاسباني بدرو مارتينيث 6-1 و6-صفر و7-6 (7-4).

وقال ديوكوفيتش "إنها بطولة طويلة، تستغرق أسبوعين. لديّ طموحات كبيرة جدا هنا، ولكن يتعين عليّ البقاء مركزا على المباراة المقبلة"، مضيفا "انا قوي جدا وسعيد بالمباراة التي قدمتها اليوم".

في ثانية البطولات الكبرى عام 2016، أكمل ديوكوفيتش "غراند سلام" كرة المضرب، عندما توج على الملاعب الفرنسية بلقب أضافه الى الألقاب الثلاثة الأخرى: ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية في 2015، وبطولة أستراليا مطلع 2016.

في 2019، يدخل الصربي، صاحب 15 لقبا كبيرا في مسيرته حتى الآن، وفي حوزته أيضا الألقاب الثلاثة بعد فترة تمكن فيها من العودة الى صدارة التصنيف العالمي والألقاب الكبيرة، وآخرها تتويج سابع بلقب بطولة أستراليا في ملبورن مطلع عام 2019.

ويعد هذا الانجاز نادر الحدوث في فردي الرجال، اذ لم يحققه سوى الأميركي دون بادج (1938)، والأسترالي رود لايفر (1962 و1969، مع الإشارة الى أنه حقق الألقاب الأربعة في العام ذاته)، ما يضع ديوكوفيتش أمام فرصة أن يصبح ثاني لاعب في التاريخ والأول منذ خمسة عقود، يجمع الألقاب الأربعة للمرة الثانية.

وعانى السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف 28 عالميا وبطل نسخة 2015 لبلوغ الدور الثاني ايضا بفوزه على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 6-1 و6-7 (3-7) و6-2 و6-3 في ساعتين و22 دقيقة.

- خروج مبكر لفوزنياكي -

ولدى السيدات تأهلت الهولندية كيكي برتنز الرابعة بفوزها السهل على الفرنسية بولين بارمانتييه 6-3 و6-4.

وكانت برتنز (27 عاما) الفائزة بدورة مدريد الشهر الحالي، قد بلغت نصف نهائي رولان غاروس عام 2016، وستقابل في الدور المقبل السلوفاكية فيكتوريا كوزموفا التي أخرجت الفرنسية أليزيه كورنيه اليوم أيضا بفوزها عليها 6-4 و6-3.

وسقطت الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة عشرة عند الحاجز الأول وخرجت على يد الروسية المغمورة فيرونيكا كودرميتوفا الـ 68 بثلاث مجموعات 6-صفر و3-6 و3-6.

وأفضل نتيجة لفوزنياكي المصنفة أولى في العالم سابقا على رمال رولان غاروس الدور ربع النهائي عامي 2010 و2017.

وشكت فوزنياكي في الفترة الأخيرة من الإصابات فانسحبت من الدور الأول في دورة مدريد بسبب آلام في الظهر، ثم من دورة روما بسبب إصابة في الساق اليسرى.

وتخوض كودرميتوفا (22 عاما) منافسات رولان غاروس للمرة الأولى بعدما فشلت في العامين الماضيين في عبور التصفيات والتأهل الى الجدول النهائي للبطولة.

وفي أبرز مباريات المصنفات، فازت البريطانية جوهانا كونتا الـ 26 وصيفة بطلة روما، على الألمانية أنطونيا لوتنر 6-4 و6-4، فيما خرجت الألمانية جوليا غورغيس الثامنة عشرة على يد الإستونية كايا كانيبي 5-7 و1-6.